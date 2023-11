Un sac de Pharrell Williams scandalise les défenseurs des animaux

L’association de défense des animaux a adressé une lettre ouverte au musicien de 50 ans. «Lorsque vous avez été nommé chez Louis Vuitton, nous espérions que les animaux auraient de la chance et que vous choisiriez des tissus végétaliens, qui sont aujourd’hui la préférence des consommateurs pour des raisons éthiques et écologiques, peut-on lire dans la missive écrite par Lisa Lange, vice-présidente de PETA. Nous sommes malheureux de constater que votre nouveau modèle, le sac Speedy «Millionaire», est fabriqué en peau de crocodile. Utiliser des animaux pour la mode, c’est moche et ça cautionne la maltraitance.»

Pour étayer ses dires, l’association s’est basée sur l’une de ses enquêtes, réalisée en Asie. «Elle a révélé que des employés des fournisseurs de LVMH (ndlr: groupe propriétaire de Louis Vuitton) ouvraient le cou de crocodiles vivants et enfonçaient des tiges de métal dans leur colonne vertébrale alors qu’ils étaient encore conscients», assure-t-elle. Lisa Lange a invité Pharrell Williams à l’accompagner dans l’une de ces usines à reptiles. «Vous voudriez emporter des bouchons pour le nez et des bottes pour marcher dans une eau fétide et remplie de déchets. Si nous allons dans un réservoir intérieur, apportez également une lampe de poche, car vous ne verrez pas la lumière du jour. Non, il n’y a vraiment rien de cool à tuer des animaux pour un sac. Êtes-vous prêt pour ce voyage?», lui a-t-elle demandé, selon les propos rapportés par «Billboard». L’auteur du tube «Happy», chanson la plus vendue en Suisse en 2014, n’a pas réagi publiquement.