Il est écrit: « I’d love to sit next to you, just not right now. Thank you for keeping your distance » (en français: J’adorerais être assis à côté de vous, mais pas maintenant. Merci de garder vos distances). « Ce simple rappel est une autre façon d ’ encourager les individus à prendre leurs responsabilités, ce qui est le fondement de la stratégie suédoise. Avec ce sac, nous voulons, d ’ une manière inattendue, rappeler à nos voyageurs que nous devons continuer à r especter la distanciation sociale » , déclare Lars Backström, PDG de Västtrafik.