Espagne : Un sacristain tué dans une attaque à l’arme blanche, plusieurs blessés

Un sacristain a été tué et plusieurs personnes blessées, dont un prêtre, dans une attaque à l’arme blanche mercredi soir dans une église d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne, ont indiqué les autorités.

Une enquête pour des faits présumés de terrorisme a été ouverte, a indiqué le parquet à l’AFP. Cette enquête va être menée par un magistrat de l’Audience nationale, tribunal chargé notamment des affaires de terrorisme, a précisé le parquet, sans donner plus de précisions.

Tuée à l’extérieur de l’église

«L’attaque à l’arme blanche» s’est produite «peu avant 20 heures» dans l’église de San Isidro, à Algésiras, a indiqué le Ministère de l’intérieur et non dans celle de San Lorenzo, comme il avait indiqué dans un premier temps par erreur. Une personne a été tuée à l’extérieur de l’église et une blessée dans l’église, a ajouté le ministère.