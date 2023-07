Football: Un salaire ahurissant attend Mané en Arabie saoudite

Une saison et puis s’en va. Treize mois après avoir rejoint la Bundesliga et le Bayern Munich, Sadio Mané est sur le point de s’engager en faveur d’Al-Nassr. L’international sénégalais, qui n’aura finalement porté qu’à 38 reprises le maillot bavarois (12 buts, 6 passes décisives), devrait se lier avec le club basé à Riyad jusqu’en 2027, selon Sky Sports.

En Arabie saoudite, l’ancien attaquant de Metz, Red Bull Salzbourg, Southampton et Liverpool va retrouver plusieurs grands noms du football puisqu’il évoluera aux côtés de Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles et, surtout, Cristiano Ronaldo. En Saudi Pro League, le joueur de 31 ans va toucher un salaire astronomique d’environ 40 millions d’euros par année. Soit près de 760’000 euros par mois!

De quoi retrouver le sourire après une expérience allemande courte et décevante, marquée par une sérieuse blessure au genou survenue en novembre et qui l’avait tenu éloigné des pelouses durant plus de trois mois. «Quitter le Bayern me fait mal, a-t-il confié au micro de la chaîne britannique. J'aurais souhaité une fin différente. Je sais que j'aurais pu aider l'équipe cette année. Je voulais le prouver à tout le monde cette saison. Néanmoins, je souhaite au club et aux fans le meilleur pour l'avenir.»