Initiative balayée, idée répétitive

Le 5 juin 2016, la population rejetait l’initiative «Pour un revenu de base inconditionnel», qui proposait que chaque habitant reçoive mensuellement un revenu fixe et identique pour tous, qu’il travaille ou non à côté. Tous les cantons avaient dit non, tout comme 76,9% de la population. Quelques cantons s’étaient démarqués en étant plus ouverts à l’idée, comme Bâle-Ville (36% de oui), le Jura (35,8%) et Genève (34,7%). Malgré ce rejet, l’idée continue de circuler en Suisse et à l’international. Des économistes de gauche comme de droite continuent de s’y intéresser et, dans le monde, des essais localisés de revenus de base sont menés.