Automobile : Un Salon de Détroit tout nouveau pour son grand retour

Mise entre parenthèses à cause du coronavirus, la grand-messe du berceau de l’automobile aux États-Unis changera de peau dès mercredi: en septembre, en extérieur et en toute sobriété.

Et l’ambiance s’annonce différente: au faîte de sa gloire, le salon était connu pour les petits fours et caisses de champagne distribués par les grands constructeurs de Détroit, mais aussi par les grands groupes internationaux comme Toyota ou Mercedes-Benz, lors des présentations en fanfare de leurs rutilants engins. Une atmosphère que les organisateurs d’aujourd’hui n’entendent pas reproduire, signe des profondes évolutions de la société depuis le dernier salon en 2019.

Mobilité par les airs

«L’époque des salons auto qui en mettent plein la vue est terminée», selon l’analyste de Cox Automotive, Michelle Krebs. Le Salon de Détroit n’est pas le premier à se retrouver face à des questions existentielles. En Europe, celui de Genève a été annulé pour la quatrième année consécutive et va s’installer à Doha (Qatar), alors que celui de Francfort est parti à Munich pour y devenir un salon consacré à la «mobilité». Prévu le mois prochain, le Mondial de l’auto de Paris devrait être plus petit que par le passé.

Un demi-million de visiteurs comme objectif

Si le Salon de Détroit veut revenir aux sources et se rapprocher des consommateurs, il reste un événement médiatique, avec plus de 2000 journalistes accrédités provenant d’une trentaine de pays, et, selon Rod Alberts, le passage à l’électrique offre aussi la possibilité au public de «comprendre ces nouvelles technologies et de mieux les adopter». S’il est difficile d’avoir une idée précise de l’affluence après deux ans d’absence, Rod Alberts estime que le chiffre de 500’000 visiteurs serait un succès, pour un événement qui en attirait plus de 700’000 au plus fort de sa gloire.