Au BB&T Center de Sunrise, Florida a battu Chicago devant 4721 fans (4-2). Les attaquants zurichois Pius Suter (16’06 de temps de jeu, différentiel de -1) et bernois Philipp Kurashev (12’26, -2) ont connu une partie ordinaire avec les Blackhawks.

Blessés, le Bernois Roman Josi et le Zougois Luca Sbisa n’ont pas pu aider les Nashville Predators au Amalie Arena de Tampa Bay, où le Lightning s’est imposé 6-3.

Le joueur de centre valaisan Nico Hischier est toujours tenu à l’écart de l’action pour des raisons médicales et n’a donc pas revêtu le maillot de New Jersey au Prudential Center contre des New Islanders qui ont aligné une huitième victoire (2-3).