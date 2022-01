Bâle : Un sanglier «animal de zoo de l’année» 2022

Animal en voie d’extinction, le sanglier des Visayas est à l’honneur cette année. Le Zoo de Bâle en accueille deux spécimens.

Le zoo rhénan abrite deux laies: Rani et Panay qui ont bientôt sept ans. Elles ont quitté le zoo de Rotterdam en septembre 2017 pour rejoindre celui de Bâle. Avec une longueur tête-corps comprise entre 80 et 100 cm et une hauteur d’épaule de près de 60 cm, les sangliers des Visayas sont en fait plutôt une espèce de petits cochons.