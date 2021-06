Insolite : Un sanglier sauvage s’offre un périple en métro à Hong Kong

Célèbre pour la densité de ses gratte-ciel, Hong Kong dispose également de montagnes et de parcs dans lesquels abondent les sangliers d’Eurasie.

Humains et suidés entrent de plus en plus en contact à Hong Kong.

Relâché dans la nature

Célèbre pour la densité de ses gratte-ciel, Hong Kong dispose également de montagnes subtropicales et de parcs dans lesquels abondent les sangliers d’Eurasie. Et humains et suidés entrent de plus en plus en contact.