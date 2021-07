Monaco : Un saphir princier vendu à plus de 2,2 millions de francs

Un acheteur italien a remporté l'enchère pour un saphir du Cachemire de 27 carats, lors d'une vente, lundi, à Monaco.

Sertie sur une bague en platine et or jaune, la pierre est entourée de deux séries de diamants ronds.

Un saphir du Cachemire de 27 carats a été adjugé 2,1 millions d’euros (plus de 2,2 millions de francs) lundi soir lors d’une vente aux enchères organisée à Monaco par l’Hôtel des ventes de Monte-Carlo (HVMC), a indiqué mardi une porte-parole de cette maison. Estimée entre deux et trois millions d’euros, cette pierre précieuse, montée sur une bague en platine et or jaune dans un double entourage de diamants ronds, a été mise à prix à 1,7 million d’euros lors de cette vente qui se tenait au Café de Paris.