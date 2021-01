«La police et les pompiers ont débarqué d’un coup. C’était impressionnant. Je suis allée sur le balcon, il y avait une odeur de feu. Ce n’était pas rassurant», confie une habitante de l’immeuble où a eu lieu un départ de feu samedi soir. «Le sinistre a été maîtrisé et n’a fait aucun blessé. Les pompiers procèdent à la ventilation de l’allée du bâtiment et des parkings adjacents. Ils sont également là pour rassurer les locataires en leur expliquant que «c’est fini»», a indiqué, peu avant 21h, l’officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS), Nicolas Millot.