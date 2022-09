Physique : Un satellite vérifie un pilier de la théorie d’Einstein

«C’est une nouvelle victoire de la relativité générale proposée par Albert Einstein il y a plus d’un siècle», a salué mercredi le Centre national français d’études spatiales (CNES). La mission spatiale MICROSCOPE a atteint une précision record dans la vérification du «principe d’équivalence» de la physique, selon plusieurs études dont les résultats ont été présentés mercredi.

Lancé en 2016, MICROSCOPE s’est installé en orbite à 710 km d’altitude, et a fourni des données pendant deux ans et demi. Le microsatellite, construit par le CNES, abritait deux accéléromètres T-SAGE de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale. Ce dernier s’est aussi chargé du traitement des données, grâce aux outils de simulation et traitement des données développés par l’Observatoire de la Côte d’Azur.