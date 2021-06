Les Diablerets (VD) - Un sauvetage complexe permet d’extraire de l’eau un adepte du canyoning

Dimanche, un adepte du canyoning blessé à la hauteur de la cascade supérieure du Torrent aux Diablerets a pu être extrait de l’eau par un sauveteur spécialiste du canyoning, un sauveteur spécialiste du secours héliporté (SSH) et l’équipage lausannois de la Rega. Après une évacuation complexe, puis après lui avoir administré les premiers soins médicaux, la Rega l’a emmené à l’hôpital le plus proche.

Le blessé était entouré de deux camarades, dont l’un par hasard récemment formé par un instructeur de la Rega. Ils ont ainsi pu appliquer rapidement les instructions: alarme avec les coordonnées précises des lieux grâce à l’application mobile de la Rega, la demande anticipée d’un SSH, un point sur les obstacles et la météo, la protection du patient, la sécurité au treuil et l’aide au sol.

Ainsi alertée, la centrale d’intervention de la Rega a engagé l’équipage hélicoptère lausannois. Il est en premier lieu allé chercher les deux spécialistes du Secours Alpin Suisse. Ensemble et avec la police, ils ont fait le point sur une place d’atterrissage aux Diablerets pour mieux appréhender la zone d’intervention. Ensuite, les quatre secouristes ont décollé, effectué un vol de reconnaissance sur la zone et évalué la situation pour intervenir en présence de plusieurs lignes électriques et à proximité de grands sapins, afin d’évacuer le blessé. Une fois l’hélicoptère positionné en stationnaire au-dessus du lieu d’intervention, le paramédic treuilliste a pu faire descendre le spécialiste canyoning et le SSH auprès du blessé – un travail de haute précision.