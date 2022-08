Politique : Un scandale de «gouvernement fantôme» ébranle l’Australie

Le Premier ministre australien a promis lundi une enquête après des révélations qui secouent la nation. En effet, son prédécesseur se serait lui-même attribué plusieurs fonctions en secret pendant la pandémie. Anthony Albanese a accusé Scott Morrison d’«activités de pacotille». Ce dernier se serait désigné ministre de la Santé, des Finances et des Ressources, entre autres attributions, en parallèle des ministres existants, sans en informer ses collègues, le Parlement ou les électeurs.

Décrivant les faits comme «extraordinaires et sans précédent», Albanese a annoncé lundi qu’il avait sollicité un conseil juridique. «C’est une sorte d’activité de pacotille que nous tournerions en ridicule si elle se déroulait dans un pays non démocratique», a déclaré le Premier ministre. «Scott Morrison dirigeait un gouvernement fantôme». Dans certains cas, Morrison se désignait lui-même co-ministre sans le dire aux membres du gouvernement qu’il avait nommés à ces postes, s’arrogeant ainsi certains pouvoirs.

Le scandale a jeté la lumière sur la nature opaque de la prise de décision dans le gouvernement australien et a suscité des questions sur le besoin de garde-fous démocratiques plus forts. Il n’est toujours pas clair combien de postes Morrison s’est ainsi octroyé. Les médias locaux rapportent toutefois qu’il s’était arrogé le portefeuille des ressources et qu’il avait usé de son pouvoir pour mettre un terme à un important projet gazier au large de Sydney.