Boudry (Ne) : Un scaphandrier perd la vie lors d’une plongée

Un accident de plongée a coûté la vie à̀ un homme de 55 ans au large de la plage de Boudry (Ne), un site dédié à la pratique

Dans l’après-midi du vendredi 5 mars, un plongeur expérimenté de 55 ans, domicilié dans la région, a été victime d’un accident de plongée ont indiqué la police cantonale neuchâteloise et le Ministère public. Il se trouvait à une quarantaine de mètres au large de la plage de Boudry au moment de l’incident.

D’abord secouru par des plongeurs présents sur place puis par des ambulanciers, le SMUR et la REGA, le scaphandrier n’a pas pu être réanimé. Une instruction a été ouverte par la Procureure de service afin de déterminer les circonstances et les causes de cet accident. Des plongeurs de la police cantonale fribourgeoise ont d’ailleurs effectué des recherches pendant deux jours pour retrouver des éléments utiles à l’enquête.