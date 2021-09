Crise d’Evergrande : Un scénario à la «Lehman Brothers» peu probable

Selon les experts, le probable défaut de paiement du géant de l’immobilier chinois a peu de risques d’entraîner l’économie mondiale dans une crise comparable à celle de 2008.

Le plus gros promoteur immobilier du pays, en termes de chiffre d’affaires, dit être présent dans plus de 280 villes, employer 200’000 personnes et générer indirectement 3,8 millions d’emplois.