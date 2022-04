SCOOTER BMW CE 04 – Un scooter électrique avant-gardiste pour la ville

Avec son poids réduit, le scooter BMW CE 04 100% électrique offre une conduite plus aisée et plus maniable que son prédécesseur.

Hot in the City! Le scooter BMW CE 04 100% électrique est entièrement conçu pour les espaces urbains. Il est équipé de la même technologie de propulsion que celle utilisée sur les derniers modèles de voitures de la marque. Même s’il y avait déjà le BMW C Evolution de 2014 à 2020, le CE 04 redéfinit complètement la propulsion électrique en milieu urbain.

De 280 à 230 kg

Grâce à une réduction de son poids de près de 280 à environ 230 kg, il offre une conduite nettement plus aisée, surtout à faible vitesse, et est plus maniable. Étonnamment, le long empattement de près de 1m70 n’est guère gênant lors de manœuvres dans les espaces restreints. Cela est dû à l’arrière très étroit. En même temps, le CE 04, qui peut atteindre 120 km/h, est également très stable à vitesse élevée. Dans les virages, il fait aussi bonne figure: il tourne bien et ne dévie pas de sa trajectoire.

La connectivité avec les smartphones est disponible de série. Elle permet de communiquer en cours de route et de surfer, d’écouter de la musique et de rechercher des informations. BMW

La connectivité avec les smartphones fait également partie des ses atouts. Elle permet de communiquer en cours de route, mais aussi de surfer, d’écouter de la musique et de s’informer. Le CE 04 a certes un look futuriste, mais il est aussi très fonctionnel: malgré son étroitesse, la selle offre un confort d’assise satisfaisant, on dispose d’un compartiment de rangement sous la selle, accessible par le côté, de suffisamment de place pour les jambes et d’un large pare-brise.

De nombreuses options

Bien entendu, le scooter électrique peut être équipé de tout ce qui augmente le confort de conduite: les poignées et la selle chauffantes font partie des options au même titre que le phare de virage adaptatif, l’ABS virage ou encore le mode de conduite dynamique. Pour BMW Motorrad, le CE 04 marque le début d’une vaste offre en matière de mobilité électrique. Dans les prochains mois, un autre deux-roues électrique suivra, destiné aux jeunes à partir de 16 ans. La première véritable moto BMW à propulsion électrique est, quant à elle, prévue pour 2025.