Villars-sur-Glâne: un scootériste percute une voiture

Au même moment, un scootériste et son passager, tous les deux âgés de 18 ans, remontaient la colonne de voitures par la gauche, de Moncor vers la route de la Glâne. Une collision a eu lieu entre la voiture et le scooter. Blessés, les deux jeunes ont été transportés en ambulance vers un hôpital. La route a été fermée durant une heure et demie et une déviation a été mise en place. Les véhicules ont été pris en charge par le garage de service.