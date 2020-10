Ursy (FR) : Un scootériste héliporté par la Rega après un choc frontal

Un quinquagénaire au guidon d’un scooter a perdu la maîtrise de son véhicule lundi près d’Ursy et est entré en collision frontale avec une voiture. Un motard a également été blessé lors de l’accident.

Un scootériste, un motard et un automobiliste ont été impliqués dans l’accident à Ursy.

Le scootériste, âgé de 50 ans, a été projeté au sol suite au choc et a été heurté par un motocycliste de 49 ans qui le suivait. Ce dernier a également été blessé lors de la chute sur la chaussée, a indiqué la police cantonale de Fribourg dans un communiqué. Les deux hommes sont tous deux titulaires d’un permis d’élève conducteur.

Héliporté par la Rega

Le scootériste et le motard ont été transportés dans deux hôpitaux, le premier à bord d’un hélicoptère de la Rega et le second par des ambulanciers. Le conducteur de la voiture, âgé de 36 ans, n’a pas été blessé.