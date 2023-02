Genève: Un vote pour taxer les plus riches ou les faire fuir?

Un combat gauche-droite et une ancienne boulette

Ce n’est de loin pas la première fois qu’une taxation plus forte des contribuables, en particulier des plus aisés, se jouera dans les urnes. Et comme à chaque votation sur cette thématique, le scrutin cristallise l’opposition gauche-droite. Ainsi Le Centre, le PLR, l’UDC et le MCG appellent à refuser l’IN179; mais aussi les Vert’libéraux. Les organisations patronales font de même. Pour leur part, le parti socialiste, les Verts, Ensemble à gauche et les syndicats se prononcent en faveur du texte. Pour la petite histoire, une précédente initiative d’EàG, qui visait le même objectif que celle sur laquelle le peuple va prochainement voter, avait été invalidée en 2020. En cause: une grosse boulette des initiants. En raison de sa formulation maladroite, le texte pour ponctionner davantage les gros actionnaires aurait en réalité baissé leurs impôts de moitié.