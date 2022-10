Genève : Un SDF amnésique jugé après une altercation mortelle

Le Tribunal correctionnel a condamné jeudi un sans domicile fixe polonais de 37 ans pour homicide par négligence et lésions corporelles graves. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», il a écopé de deux ans de prison ferme, une peine suspendue au profit d’une mesure de traitement en milieu fermé. Le 7 décembre 2020, cet homme accro à l’alcool et aux médicaments avait eu une altercation avec un individu né en 1967 à la rue de Carouge, devant la Migros. Il l’avait fait chuter au sol, sur lequel il s’était violemment cogné la tête. Ce choc avait entraîné son décès un mois plus tard. Le condamné, titulaire d’un master en sciences politiques obtenu dans son pays mais totalement désocialisé et souffrant de troubles psychiques, n’a plus aucun souvenir du terrible épisode.