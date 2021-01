France : Un SDF de 21 ans à l’origine de l’immense fête sauvage?

Un jeune homme né en 1999, vivant dans un camion et arrêté samedi, a été mis en examen et écroué pour ses liens avec la rave party clandestine qui a réuni 2’400 fêtards près de Rennes à l’occasion du Nouvel-An.

Trois jours après la fête sauvage du Nouvel An, qui a réuni 2 400 teufeurs au sud de Rennes, un premier organisateur a été mis en examen et écroué lundi dans le cadre d'une enquête visant à ce que tous les responsables de ce rassemblement illégal «répondent de leurs actes» devant la justice. D'un ton autoritaire, le procureur de Rennes a annoncé la première mise en examen d'un organisateur, un jeune homme né en 1999, SDF, vivant dans un camion et arrêté samedi à Iffendic, à l'ouest de Rennes.