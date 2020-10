France : Un SDF offre ses maigres économies aux sinistrés des crues

Ému par la détresse des victimes des récentes intempéries dans les Alpes-Maritimes, ce SDF a fait don de ses économies, suscitant un élan de solidarité pour le sortir de la rue.

«Ça fait bizarre d’avoir les clés dans la poche»

Un emploi au service propreté de la mairie lui est promis et pour la première fois, «il ne dort plus dehors: une bienfaitrice a mis à disposition un logement via l’association Café Suspendu», explique un bénévole du Secours populaire, qui lui apportait ses repas lors des maraudes du soir.

«Je l’ai réveillé ce matin à 8h dans l’appartement, il est heureux et aux anges. Il m’a dit «ça fait bizarre d’avoir les clés dans la poche» et il a eu énormément de mal à dormir, la journée d’hier a été chargée en émotions et ça fait 21 ans qu’il n’avait plus de toit», ajoute ce bénévole, qui a préféré garder l’anonymat. «Je vais continuer à le suivre», a-t-il ajouté, prévoyant notamment de l’accompagner au consulat roumain de Marseille, pour l’aider à refaire ses papiers volés par des agresseurs.