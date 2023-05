Election au Conseil d’Etat (GE): Un second tour aux combinaisons multiples

Un statu quo avec une majorité de gauche, un basculement à droite, ou encore un score nul avec Pierre Maudet comme arbitre. Les Genevois élisent ce dimanche leur Conseil d’Etat pour la législature 2023-2028. Ils doivent choisir sept personnes parmi les douze qui se présentent à ce second tour. Et les configurations possibles sont multiples.

Union inédite à droite

Les deux libérales-radicales se présentent sous la liste Alliance genevoise , une union inédite de la droite , née après le premier tour dans le but de renverser la majorité actuelle de gauche. Ainsi, le MCG Philippe Morel (29’575 voix le 2 avril), la Centriste Delphine Bachmann (27’566 suffrages), et l’UDC Lionel Dugerdil (23’263 voix) tenteront de se faire élire pour la première fois au gouvernement cantonal. Cette campagne commune aura-t-elle assez convaincu pour faire basculer la majorité?

Garder la majorité à gauche

Cet avantage, la gauche compte le garder, et doit donc mobiliser. Elle présente trois candidats visant une réélection: le socialiste Thierry Apothéloz (38’232 voix au 1er tour) pour un second mandat, le Vert Antonio Hodgers (35’490 suffrages) pour un troisième, et la Verte Fabienne Fischer (31’403 voix), élue depuis la complémentaire de 2021. La socialiste Carole-Anne Kast (31’289 suffrages) tentera de conserver le siège d’Anne Emery-Torracinta, qui s’en va après deux législatures.

Maudet pour un «come-back»



Revenu de manière fracassante sur le devant de la scène avec l’entrée au Grand Conseil de sa toute jeune formation Libertés et justice sociale, Pierre Maudet pourrait bien se glisser entre les listes de la gauche et de la droite, et ainsi faire son retour au sein de l’Exécutif, où il avait siégé de 2012 à 2021. Lors du premier tour, l’ex-PLR avait terminé à la 6e place, réunissant 31’315 voix. Un résultat qui lui faisait dire que l’affaire de son voyage à Abu Dhabi était derrière lui et les Genevois.