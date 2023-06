Elections: Un second tour surprise pour la présidentielle au Guatemala

Contre toute attente, deux sociaux-démocrates, une ancienne première dame et le fils d’un ancien président, s’affronteront au second tour de la présidentielle au Guatemala, après un premier tour marqué par une forte abstention signe de l’ampleur de la défiance des électeurs.

La bataille entre les deux prétendants, Sandra Torres et Bernardo Arevalo donnera dans tous les cas au pays son premier dirigeant de gauche depuis plus d’une décennie. Favorite des sondages, Sandra Torres est arrivée en tête des 22 candidats avec 15,78% des suffrages, bien loin cependant des 21,3% d’intention de vote dont elle était créditée par l’Institut Prodatos, selon les résultats presque définitifs publiés lundi.

«Le bonheur»

Les deux candidats à un mandat de quatre ans non renouvelable à la tête de l’État devront être départagés le 20 août lors d’un second tour. «Quel que soit (mon adversaire) nous allons gagner», a déclaré Sandra Torres, dont c’est la quatrième tentative et qui a échoué au second tour lors des deux derniers scrutins.