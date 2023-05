Russie: Un second train de marchandises déraille à cause d’un «engin explosif»

«Un engin explosif non identifié a explosé près de la gare de Snejetskaya», a déclaré le gouverneur local.

Un train de marchandises russe a déraillé mardi après la déflagration d’un engin explosif, le second en deux jours , alors que les actes de sabotage se multiplient. La Russie et la Crimée annexée sont la cible d’une série d’attaques que Kiev, qui a récemment affirmé que ses préparatifs en vue d’une contre-offensive touchaient à leur fin, n’a cependant pas revendiquées.

«Plusieurs wagons du train»

En quatre jours, des engins explosifs ont fait dérailler deux trains de marchandises et endommagé une ligne à haute tension dans la région de Léningrad (nord-ouest), une attaque de drones a provoqué un énorme incendie dans un dépôt pétrolier en Crimée annexée et une frappe ukrainienne a fait quatre morts dans la région de Briansk.

Ces incidents surviennent alors que la Russie s’apprête à célébrer le 9 mai, qui marque la victoire sur l’Allemagne nazie, période de ferveur patriotique et temps fort du régime du président Vladimir Poutine.

Mardi, «un engin explosif non identifié a explosé près de la gare de Snejetskaya», a déclaré le gouverneur de la région de Briansk, frontalière de l’Ukraine, Alexandre Bogomaz. «L’incident a entraîné le déraillement d’une locomotive et de plusieurs wagons du train», a-t-il ajouté, précisant qu’il n’y avait pas de victimes. La gare se situe à deux kilomètres de la ville principale de la région, Briansk, qui compte près de 370’000 habitants.

Trafic suspendu

Lundi, une explosion avait déjà fait dérailler un train de marchandises, qui avait partiellement pris feu, près de la localité d’Ounetcha, encore plus proche de la frontière ukrainienne. La compagnie publique des chemins de fer russe a de son côté imputé le déraillement d’un train de marchandises mardi à «l’intervention de personnes non autorisées au travail du transport ferroviaire», sans mentionner d’engin explosif.

La compagnie a précisé que l’incident était survenu à 19h47 locales (18h47, heure suisse) entre Snejetskaya et le village de Belye Berega. Elle a avancé que la locomotive et «une vingtaine de wagons» avaient déraillé et que le trafic sur ce tronçon avait été suspendu.