Un secret de la série The Last of Us révélé

Télévision : Un secret de «The Last of Us» révélé

Les Claqueurs, dont un champignon a pris le contrôle de leurs fonctions cérébrales, figurent parmi les créatures les plus emblématiques de la série «The Last of Us», dans laquelle jouent Bella Ramsey et Melanie Lynskey. Les concepteurs du programme ont révélé dans une vidéo, sur YouTube, d’où provenait le son si particulier et terrifiant de ces zombies aveugles, ultrarapides et ultrabrutaux. «Les infectés devaient avoir un impact émotionnel. Nous avons engagé l’actrice Misty Lee et elle a produit un son proche de celui du dauphin qui venait du fond de la gorge. Nous l’avons arrêtée instantanément et nous lui avons demandé si elle pouvait continuer et combien de temps elle pouvait faire ce son», ont-ils raconté.