Jean Castex positif au Covid-19 : Un secrétaire d’État efface une photo en catimini

Cas contact du Premier ministre français, un de ses collègues a supprimé des réseaux sociaux un cliché où il ne respectait pas les gestes barrières.

Le gouvernement français connaîtrait-il un sérieux coup de mou au niveau du respect des gestes barrières? Mardi dernier, des images montrant Jean Castex et Gérald Darmanin, sans masque, serrer allègrement de nombreuses mains avaient fait grincer les dents dans l’Hexagone. «On est tous humains (…) Il peut y avoir de temps en temps un moment d’inattention, un écart», avait alors plaidé mercredi Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais voilà que moins d’une semaine plus tard, le Premier ministre est testé positif au Covid-19.

Le même relâchement a été observé du côté de l’Élysée. Mardi dernier, Emmanuel Macron a en effet lui aussi été pris en flagrant délit de serrage de mains lors d’une visite à Béziers. Vendredi, le président français avait récidivé, se fendant d’une poignée de main interminable avec son potentiel futur adversaire à l’élection présidentielle, Xavier Bertrand. «Oui mais je me lave les mains, et je garde toujours le masque en milieu fermé. Et je pense que c’est indispensable», s’était défendu Emmanuel Macron par la suite.