Union européenne : Un secrétaire général nommé sur fond de critiques au Parlement européen

Âgé de 53 ans, l’Italien Alessandro Chiocchetti était le chef de cabinet de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola (PPE, droite) depuis son élection en janvier. Cette décision a été prise à Strasbourg lors d’une réunion non publique. La liste des candidats à ce poste administratif le plus important du Parlement européen n’a pas été publiée en amont et la procédure pour départager les candidats non plus.