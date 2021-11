Islande : Un séisme de 5,2 survient près d’un volcan

Jeudi, la terre a tremblé dans le sud de l’Islande, connue notamment pour son activité volcanique. La secousse a été ressentie jusque dans la capitale.

L’épicentre du tremblement de terre, qui s’est produit à 15h21 heure suisse, a été localisé à Vatnafjöll, une fissure volcanique voisine d’Hekla et qui fait partie du même système volcanique. «Le séisme a été bien ressenti dans de nombreuses régions du sud et de la capitale», a indiqué l’Office météorologique d’Islande (IMO) dans un communiqué. Aucun dégât ou blessé n’a été signalé.

Selon le géophysicien Páll Einarsson, interrogé par la télévision publique RÚV, le tremblement de terre et ses nombreuses répliques ne sont pas liés à des mouvements de magma et ne sont pas précurseurs d’une éruption de l’Hekla.

Provoqué par le mouvement des plaques

Haut de 1491 mètres, ce volcan est l’un des volcans les plus actifs du pays de feu et de glace. Sa dernière éruption remonte à l’an 2000. Le séisme est «probablement causé par le mouvement des plaques et non une déformation volcanique», a abondé sur Twitter Kristín Jónsdóttir, responsable des risques sismiques à l’IMO.