Italie : Un séisme de 5,6 secoue l’Adriatique

Samedi, la terre a tremblé en Italie. Le séisme a été ressenti dans les Pouilles, les Abruzzes et jusque dans la région de Naples. Aucun dégât ou victime n’est à déplorer.

Un séisme de magnitude 5,6 sur l’échelle de Richter s’est produit samedi en mer Adriatique et a été ressenti dans le sud de l’Italie et sur le littoral croate, sans faire ni victimes ni dégâts matériels majeurs, selon l’Institut national de géophysique (INGV) et les secours.