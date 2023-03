Jura: Un séisme de magnitude 4,3 secoue la Suisse romande

La secousse ressentie à Bienne. lecteur reporter

Une réplique de 2021

De façon peu intuitive, ce tremblement de terre est moins lié à deux séismes enregistrés ce mois-ci sur le canton de Fribourg, qu’à une secousse datant de 2021. «A minuit, le 24 décembre 2021, un séisme de magnitude 4,1 a touché le même endroit, explique le sismologue Philipp Kästli. C’était sur la même faille, donc on peut parler d’une réplique.»

Nouvelles répliques «attendues»

Le spécialiste précise que des nouvelles répliques du tremblement de terre de ce mercredi sont probables et même «attendues»; il y a toutefois de forte chances qu’elles soient trop faibles pour être ressenties, soit plutôt d’une magnitude située en dessous de 2. Statistiquement, même s’il est impossible de prévoir les tremblements de terre, il y a tout de même 10% de risques qu’un séisme similaire se produise à nouveau au même endroit dans les jours à venir. En Suisse, on compte une secousse de cette ampleur tous les ans environ.

Le séisme le plus puissant en Suisse, de magnitude 6,6, est survenu à Bâle en 1356, et sert de base pour des projections encore aujourd’hui. Plus récemment, une secousse de 5,8 avait été enregistrée à Sierre en 1946.