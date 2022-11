Grèce : Un séisme de magnitude 5 touche l’île grecque d’Eubée

La secousse tellurique dont l’épicentre est située à l’Est de l’île d’Eubée et à une profondeur de 9 km, a eu lieu à 20h06 GMT (21h06, heure suisse), selon la même source. Elle a été particulièrement ressentie sur l’île et à Attique, agglomération d’Athènes, selon des médias locaux.

Quatre séismes

Il s’agit du quatrième et plus fort séisme survenu dans la journée de mardi et enregistré avec le même épicentre en Eubée: le premier séisme de 4,8 a été enregistré à 04h32 GMT suivi de deux autres de 4,1 et 4,2 respectivement presqu’une heure plus tard (05h23 et 05h24 GMT).