Chine : Un séisme de magnitude 6,1 a secoué le sud-ouest

Mercredi, la province chinoise du Sichuan a été secouée par un tremblement de terre. Un premier bilan fait état d’un mort et de plusieurs blessés.

Une personne est morte et six ont été blessées mercredi dans un séisme de magnitude 6,1 et une réplique qui ont secoué la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), selon la télévision publique. Les tremblements de terre ont frappé successivement des zones rurales habitées dans la ville-préfecture de Ya’an vers 17 heures heure locale (11 heures GMT), a indiqué le Centre chinois des réseaux sismiques (CENC).