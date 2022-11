Catastrophe naturelle : Un séisme de magnitude 6,1 secoue le nord-ouest de la Turquie

«22 blessés dans un état critique»

L’USGS utilise une «profondeur fixe» de 10 km lorsque les données initiales du séisme sont «trop faibles pour être calculées», précise l’USGS sur son site internet. La Turquie est située dans l’une des zones sismiques les plus actives du monde. En janvier 2000, un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazig (est), faisant plus de 40 morts. En novembre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7,0 en mer Égée a fait 114 morts et plus de 1.000 blessés en Turquie.