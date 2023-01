Asie du Sud-Est : Un séisme de magnitude 6 enregistré au large de l’Indonésie

Plus de 600 morts à Java en novembre

Plus récemment, un tremblement de terre de magnitude 7,6 s’est produit le 10 janvier au large de l’Indonésie et du Timor-Oriental, également dans les profondeurs de l’océan. Il a fait un blessé et détruit quinze maisons et deux écoles, selon l’Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB).