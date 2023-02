Tremblement de terre : Un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud de la Turquie

La Turquie est située dans l’une des zones sismiques les plus actives du monde. Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie, faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités, selon les services de secours turcs. Cette même région du Nord-Ouest avait été durement éprouvée en août 1999 par un séisme d’une magnitude 7,4, qui avait causé la mort de 17’000 personnes, dont un millier à Istanbul. En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d’Elazig et de Malatya (Est), faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1000 blessés en Turquie.