Himalaya : Un séisme fait un mort et deux blessés au Népal

Le séisme s’est produit mardi en début d’après-midi dans le district de Bajura, avec des secousses ressenties jusqu’à New Delhi, en Inde.

Une personne a été tuée et deux blessées dans un séisme au Népal mardi, a déclaré un responsable local. L’épicentre de ce tremblement de terre de magnitude 5,6 était situé dans le district de Bajura, une région vallonnée à 400 kilomètres à l’ouest de la capitale Katmandou, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis.

Le séisme s’est produit en début d’après-midi, avec des secousses ressenties jusqu’à New Delhi, en Inde. Une femme a été tuée et deux autres personnes blessées, tandis que jusqu’à 40 habitations ont été endommagées, a dit le chef du district Pushkar Khadka, ajoutant que «l’isolement de la zone rend difficile de collecter davantage d’informations».

En novembre, six personnes avaient perdu la vie lorsqu’un autre séisme de magnitude 5,6 avait frappé le district de Doti, dans l’ouest du Népal. Et en avril 2015, près de 9000 personnes avaient péri dans un tremblement de terre de magnitude 7,8, qui avait détruit plus d’un demi-million de logements.