Roumanie : Un séisme frappe le pays et est ressenti à travers l’Europe de l’Est

Un tremblement de terre de magnitude 5,6 s’est produit, mardi, dans le sud-ouest de la Roumanie et a été ressenti jusqu’à Sofia et Belgrade, ne faisant que des dégâts mineurs, a rapporté l’Institut sismologique américain, l’USGS.

Traversée par plusieurs failles

Ces événements n’ont aucun lien avec le séisme meurtrier qui a touché la Turquie et la Syrie la semaine dernière, selon l’Institut national de physique du globe, mais cette catastrophe a réveillé les inquiétudes de certains habitants. La Roumanie, qui est traversée par plusieurs failles, figure parmi les pays les plus exposés aux séismes en Europe.

Le 4 mars 1977, un tremblement de terre de magnitude 7,2 avait fait plus de 1570 morts et de 11’000 blessés, la plupart à Bucarest, situé sur la faille de Vrancea, la zone la plus sensible du pays qui s’étend de la capitale à Iasi, dans l’est, tout près de la Moldavie.