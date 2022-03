France : Un séisme «modéré» de 4,2 enregistré près d’Albertville

Samedi soir, un tremblement de terre a secoué la région d’Albertville, en Savoie (France), suivi d’une réplique un peu moins forte.

Un peu plus tard à, 18h21, le Renass a détecté une deuxième secousse de magnitude 3,9, à 7 km à l’ouest d’Albertville. Quelque 600 séismes se produisent en France tous les ans, mais seulement 10 à 15 sont ressentis par la population. L’Alsace, le Midi-Pyrénées, le littoral méditerranéen et les Alpes sont les régions les plus fréquemment touchées.