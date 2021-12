Grèce – Un séisme «ressenti jusqu’en Egypte» a encore frappé la Crète

Grèce : Un séisme «ressenti jusqu’en Égypte» a encore frappé la Crète

Un tremblement de terre d’une magnitude 5,7 a été ressenti mercredi matin sur l’île grecque, qui a vécu il y a trois jours, un double séisme conséquent.

Succession de forts séismes

La Grèce est située sur plusieurs failles sismiques et subit régulièrement des séismes. En octobre, un séisme de 7,0 avait touché la mer Egée, entre l’île grecque de Samos et la ville d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie. La plupart des dégâts se sont produits en Turquie, où 114 personnes ont péri et plus d’un millier ont été blessées. En Grèce, deux adolescents avaient perdu la vie à Samos.