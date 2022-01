Indonésie : Un séisme secoue l’île de Java

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a surpris les habitants de Jakarta, samedi matin. Aucune victime ni dégât ne sont à déplorer.

Dans la capitale, des centaines de personnes ont fui les bâtiments et attendaient dans la rue après le séisme. «J’étais en train de travailler à la maison et j’ai remarqué que mon ordinateur portable bougeait... puis la porte et les objets suspendus ont commencé à se balancer en faisant du bruit», a raconté Latifa, 25 ans, une habitante de Jakarta. «J’ai retrouvé ma colocataire qui était dans la salle de bains et nous avons fui l’appartement. Les gens se précipitaient dans les escaliers de secours», a-t-elle poursuivi.