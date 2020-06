Football

Un semi huis clos presque à guichets fermés!

La reprise n’a pas changé grand-chose à Nyon, où évolue le Stade Lausanne-Ouchy. Reportage parmi les 210 chanceux présents.

Du côté du club lausannois, qui joue à une quarantaine de kilomètres de sa «maison» de Samaranch, un match dans un quasi huis clos, ce n’est pas une aussi mauvaise nouvelle qu’ailleurs. Samedi, ils étaient officiellement 210 spectateurs à avoir garni Colovray, là où ils étaient en moyenne 442 très bien comptés depuis le début de cette saison. Un total de 90 billets avait été émis en vente sans tirage au sort pour cette partie et tous n’ont pas été écoulés, à l’occasion de la réception de Chiasso.

A deux jours de pouvoir accueillir un millier de personnes qui ne font de toute façon que rarement le déplacement, l’enceinte de l’UEFA a tout de même dû s’adapter aux normes édictées par le Conseil Fédéral et l’OFSP. Dans les tribunes, il y avait plus d’agents avec au moins deux téléphones portables dans les mains, d’anciens joueurs, de consultants ou d’officiels divers et variés que de spectateurs «normaux».