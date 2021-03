Hockey sur glace : Un septième but pour Fiala

En NHL, le St-Gallois du Minnesota Wild a inscrit son septième but de la saison.

Getty Images via AFP

Fiala fait trembler les filets

Kevin Fiala a participé au festival de buts des Minnesota Wild, qui a facilement battu les Arizona Coyotes (1-5), après deux défaites contre les Vegas Golden Knights. Le St-Gallois, qui n’avait plus marqué depuis le 20 février dernier, a scoré à 74 secondes de la sirène finale. Il en est désormais à dix points cette saison.

Victoire de prestige pour Chicago

Le duo suisse Pius Suter et Philipp Kurashev s’est imposé aux tirs au but (4-3) face au vainqueur de la Coupe Stanley Tampa Bay. Le tandem des Chicago Blackhawks a remporté sa septième victoire sur les dix derniers match e s. Kurashev a inscrit l’unique réussite de la séance des tirs au but.