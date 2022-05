Un septuagénaire fortuné accusé d’avoir tué sa femme à Genève

Le sombre tableau de la prison

Le prévenu, incarcéré d’octobre à décembre 2016, a jeté un jour cru sur la prison de Champ-Dollon. Il a notamment fait état de «corruption. (...) On a voulu me vendre un natel 15’000 fr. J’ai dit non, j’ai été menacé. Les matons ne sont pas intervenus.» Des détenus du Maghreb «ont voulu m’interdire de me doucher nu et ont menacé de me couper le sexe». Quand il a été libéré, «une bande l’a su avant ma famille et a voulu me vendre un faux passeport 40’000 fr.»