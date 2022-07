Valais : Un septuagénaire se tue sur une route d’alpage à Ayer

Mardi, vers 15h15, alors qu’un automobiliste circulait sur la route de l'Alpage de Nava, des mayens en direction d'Ayer (VS), son véhicule a quitté la chaussée dans un virage à droite, pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Le Ministère public, en collaboration avec la Police cantonale, a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances de cet accident. L’accident a nécessité l’intervention des polices cantonale valaisanne et municipale d'Anniviers, du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), ainsi que du Centre de secours et d’incendie (CSI) d’Anniviers.