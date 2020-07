Nendaz (VS)

Un septuagénaire se tue sur une route de Planchouet

La voiture du Valaisan est sortie de la chaussée, dimanche matin. Elle a dévalé le talus et a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser. L’homme a succombé sur place à ses blessures.

Pol. Cant. VS

Un automobiliste valaisan de 72 ans a perdu la vie, dimanche vers 10h40, au-dessus de Nendaz (VS). Il circulait circulait au volant d'une voiture de tourisme, sur une route forestière à Planchouet lorsque, pour un raison encore indéterminée, son véhicule est sorti de la route et a dévalé le talus et effectué plusieurs tonneaux. La voiture s’est immobilisée 100 mètres plus bas.