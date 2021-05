Californie : Un séquoia se consume encore après un feu de forêt de l’été 2020

Un séquoia géant de Californie se consumait toujours lentement ces derniers jours après avoir été pris dans un gigantesque incendie qui a ravagé la région à la fin de l’été 2020.

«Des scientifiques et pompiers du service des parcs nationaux étudiaient récemment les effets du Castle Fire de 2020 dans le parc national de Séquoia lorsqu’ils ont observé un séquoia géant qui se consumait et fumait encore», ont annoncé mercredi les services du parc national de Séquoia.

Selon les experts, il s’agit des conséquences de l’incendie de forêt qui avait été déclenché par la foudre le 19 août 2020 et s’était étendu dans toute la région. Au total, jusqu’en décembre 2020, on estime que plus de 700 km2 de forêts sont parties en fumée à cause de cet incendie.