Estavayer-le-Lac (FR)

Un «serial cambrioleur» pincé après une enquête

La police a interpellé un Fribourgeois de 26 ans, suspecté d’être l’auteur de nombreux vols dans la région depuis l’été 2019.

L'auteur d'une série de cambriolages et de vols, commis entre l’été 2019 et le printemps 2020 dans des habitations et établissements publics d'Estavayer-le-Lac (FR), a été identifié. Il s'agit d'un homme âgé de 26 ans domicilié dans la région.