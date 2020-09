France : Un «serial incendiaire» qui a dégradé près de 900 véhicules

La justice a condamné un Français à huit ans de prison ferme mercredi pour avoir mis le feu à de dizaines de voitures et crevé les pneus de centaines de véhicules par vengeance.

Le préjudice total estimé à plus de 12 millions d’euros. (Image prétexte) AFP

Un homme de 34 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Colmar à huit ans de prison ferme pour avoir incendié ou dégradé depuis 2013 en Alsace quelque 850 véhicules. Cet «exutoire» lui permettait de régler ses conflits.

Risque de récidive «réel»

Le prévenu, qui comparaissait détenu depuis lundi, a été condamné pour avoir incendié 24 bus et 79 voitures et crevé les quatre pneus de 750 autres véhicules, des faits survenus entre 2013 et 2019, dans des communes du sud du Bas-Rhin et du nord du Haut-Rhin.

Il a également été condamné pour avoir mis le feu à la terrasse d’une maison dans laquelle un couple à qui il en voulait dormait, et pour avoir mis le feu à une autre demeure qui était inoccupée.

Mardi, le parquet avait requis à son encontre 10 ans de prison, la peine maximale. Selon la procureure adjointe, Agnès Robine, ce «serial incendiaire», qui se présente comme «un justicier devant laver les affronts qu’on lui aurait fait subir», présente un risque de récidive «réel».

Interpellé mi-novembre 2019 après des années d’enquête par la gendarmerie à son domicile de Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), cet ancien coureur de fond de niveau régional avait reconnu 67 faits, pour un préjudice total estimé à plus de 12 millions d’euros.

Exutoire à sa «haine»

Il a expliqué que ces incendies et dégradations servaient «d’exutoire» à sa «haine» et lui permettaient de régler par procuration des conflits non résolus, notamment avec des proches. Il pouvait également se venger des années plus tard pour des faits anodins, comme un regard interprété comme mauvais ou un refus de priorité.

Au total, sur les 400 victimes retenues par la justice, 75 se sont portées parties civiles. Elles réclament 3 millions d’euros de dommages et intérêts. Leur demande sera examinée lors d’une audience prévue le 20 janvier.

Huit ans de prison, «c’est une peine sévère, même si je peux comprendre qu’elle peut être à la mesure de la gravité des faits», a réagi son avocat, Me Yannick Pheulpin, qui avait qualifié «d’extravagantes» les réquisitions du parquet et réclamé une peine plus clémente. Il n’a pas indiqué si son client allait ou non faire appel de sa condamnation.